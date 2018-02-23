Bakırköy'de silahlı saldırı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Büşra Kamış

Olay sabah saatlerinde Ataköy 1. kısım Yeni Fişek Caddesi üzerinde meydana geldi. Spordan dönen'nin yanına yaklaşan bir kişi silahını çıkararak ateş etmeye başladı. Kemal Serdar Sitoçi vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Kemal Serdar Sitoçi, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kemal Serdar Sitoçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Olay yerine gelen polis ekipleri saldırının yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceme ekipleri çok sayıda mermi kovanı tespit etti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.