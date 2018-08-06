Bakırköy'de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı
Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı
Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI
İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile saplanırken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.