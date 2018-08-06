  • Haberler
  • Gündem
  • Bakırköy'de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

Bakırköy'de korkunç kaza! Bariyer otomobile ok gibi saplandı

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı

06 Ağustos 2018, Pazartesi 09:11 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2018, Pazartesi 09:12
A A

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL BARİYERLERE SAPLANDI

İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile saplanırken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER