Olay, geçtiğimiz cuma günü öğlen saatlerinde İstanbul Bakırköy'de meydana geldi. İranlı iki aile Bakırköy'de bir restoranda yemek yedikten sonra ayrıldı. Ailenin çıkışını gözleyen bir grup, araçtan inerek takibe başladı.

TANTANACILAR 1200 DOLAR ÇALDI!

İranlı ailenin yanına yaklaşan gruptakilerden bir kadın Tantanacılık olarak bilinen yöntemle ayağı takılarak düşme numarası yaptı. İranlı turistler, kadına yardım ederken kargaşadan yararlanarak gruptakilerden biri, elini İranlı turistin cebine attı. 1200 doları alan hırsızlar kendilerini bekleyen araca bindi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Soyulduğunu anlayan İranlı turistler şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.



