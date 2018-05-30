Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Necati Göksu, “Bakan Fakıbaba’nın da desteğiyle boykot kararımız başarıya ulaştı. Baklavacılar olarak protestoyu sona erdirip yeniden fıstıklı baklava üretmeye başladık. Çiftçiden 60 TL’ye alınan fıstığın fiyatı en fazla 75 TL olması gerekiyor. Baklavanın kaderini stokçulara bırakmamak için bir an evvel lisanslı depoculuğa geçilmeli” diye konuştu.

FISTIĞIN FİYATI 50 LİRA GERİLEDİ

Ramazan ayıyla birlikte baklavalık fıstığın fiyatı 5 gün içinde 70 TL’den 210 TL’ye çıkınca sektörün önde gelen baklava üreticileri BAKTAD öncülüğünde fiyat artışını protesto ederek fıstıklı baklava üretmeme kararı amacına ulaştı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’nın da desteğini alan Baklava üreticileri 1 hafta boyunca fıstıklı baklava üretmeyince fiyatlar kilo bazında 50 TL birden geriledi. 210 TL’ye satılan baklavalık fıstık 160 TL’ye kadar geriledi.



