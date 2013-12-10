Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurarak adil yargılama hakkının ihlal edildiğinin tespitini istediklerini belirten Avukat Akyüz, yüksek mahkemenin Mustafa Balbay kararını hatırlattı. Balbay'ın milletvekili olduğu halde uzun süreli tutuklu yargılanmasının ve milletvekili olarak görevlerini yapmasının engellendiği gerekçesi ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı verildiği belirtildi.

Balbay hakkında verilen bu kararın halen İstanbul milletvekili olan Engin Alan için de aynen geçerli olduğunu savunan Akyüz, “Müvekkilim Engin Alan hakkında verilmiş olan mahkumiyet kararının kesinleşmiş olması müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Bu nedenle yüce mahkemenizden müvekkilimin adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin tespitini talep etmekteyiz" denildi.

ÖNCELİKLİ İNCELEYİN TALEBİ

Alan'ın daha fazla mağdur olmaması için dosyasının öncelikle incelenmesini isteyen Akyüz, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinin tespitine karar verilmesini talep etti. Akyüz alınan kararın yerel mahkeme olan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gereğinin yapılması için gönderilmesini istedi.

2010'DAN BERİ HAPİSTE

2010'da 'Balyoz darbe planı davası'ndan tutuklanarak cezaevine konulan Engin Alan (68) 2011 Genel Seçimleri'nde MHP'den İstanbul milletvekili seçilmişti 1 Haziran 2012'de Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 28 Şubat süreci soruşturması kapsamında da hakkında tutuklama kararı çıkan Alan, 2012 yılında Balyoz davası sonucunda suçlu bulunarak 18 yıl hapse mahkum edildi. 9 Ekim 2013'te Engin Alan'ın cezasının Yargıtay tarafından onanması nedeniyle milletvekilliği düştü. 14 Haziran 2013'te 28 Şubat Davası'nda hakkında tahliye kararı çıkan Engin Alan Balyoz Davası'ndaki mahkumiyet kararı nedeni ile cezaevinde yatıyor.

Cem TURSUN /DHA