Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde muhabirin talihsiz anları

Gölcük
'te 22 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Ecem
'i bulmak için titizlikle çalışan Olay Yeri programı
, jandarma ekipleriyle birlikte canlı yayında, genç kızı bulmak için Vasfi Bey'in evine baskın düzenledi.
JANDARMA ECEM'İ ARIYOR
Ecem
kaybolduktan sonra intihar eden anne Esra Hanım'ın sevgilisi defineci Süleyman K.'nın yakın arkadaşı Vasfi Bey'in evinde araştırma yapan jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
CANLI YAYINDA YERE YUVARLANDI
Jandarma ekipleriyle birlikte hareket eden Olay Yeri muhabiri Emre,
takip sırasında bir anda yere yuvarlandı. Gelen bilgilere göre muhabir durumu hafif yara ile atlattı.
İŞTE O ANLAR:
Çiğdem Saltık