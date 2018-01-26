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Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde muhabirin talihsiz anları

Hafta içi her gün Star'da yayınlanan Balçiçek İlter'le Olay Yeri programında bugün ilginç anlar yaşandı

26 Ocak 2018, Cuma 14:39
Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde muhabirin talihsiz anları
Gölcük'te 22 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Ecem'i bulmak için titizlikle çalışan Olay Yeri programı, jandarma ekipleriyle birlikte canlı yayında, genç kızı bulmak için Vasfi Bey'in evine baskın düzenledi.

JANDARMA ECEM'İ ARIYOR

Ecem kaybolduktan sonra intihar eden anne Esra Hanım'ın sevgilisi defineci Süleyman K.'nın yakın arkadaşı Vasfi Bey'in evinde araştırma yapan jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

CANLI YAYINDA YERE YUVARLANDI

Jandarma ekipleriyle birlikte hareket eden Olay Yeri muhabiri Emre,  takip sırasında bir anda yere yuvarlandı. Gelen bilgilere göre muhabir durumu hafif yara ile atlattı.

İŞTE O ANLAR:

 


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