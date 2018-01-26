Balçiçek İlter'le Olay Yeri'nde muhabirin talihsiz anları

JANDARMA ECEM'İ ARIYOR

CANLI YAYINDA YERE YUVARLANDI

İŞTE O ANLAR:

Çiğdem Saltık

'te 22 gün önce kaybolan 17 yaşındaki'i bulmak için titizlikle çalışan, jandarma ekipleriyle birlikte canlı yayında, genç kızı bulmak için Vasfi Bey'in evine baskın düzenledi.kaybolduktan sonra intihar eden anne Esra Hanım'ın sevgilisi defineci Süleyman K.'nın yakın arkadaşı Vasfi Bey'in evinde araştırma yapan jandarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Jandarma ekipleriyle birlikte hareket edentakip sırasında bir anda yere yuvarlandı. Gelen bilgilere göre muhabir durumu hafif yara ile atlattı.