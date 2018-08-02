Balık avlamak için girdiği baraj gölünde boğuldu

Konya'nın Bozkır ilçesinde balık avlamak için girdiği baraj gölünde boğulan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

02 Ağustos 2018, Perşembe 11:38
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Fatih Demirci (30), balık avlamak amacıyla Dereiçi Mahallesi'ndeki Gederet Bağbaşı Baraj Gölü'ne girdi.

Demirci'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göl kenarında Demirci'ye ait eşyayı buldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Demirci'nin cesedi 26 metre derinlikte bulundu.

Dalgıçlar tarafından çıkartılan ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

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