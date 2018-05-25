Balık avlamak isterken çayda mahsur kaldılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın’ın Kumarlı Mahallesi’nde iki ilçeyi birbirinden ayıran Keşiş Çayı’na balık avlamaya gitti. Bir süre sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle suyun debisinin aniden yükselmesi sonucu 4 arkadaş mahsur kaldı ve bir ağacın dalına tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşların yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi. Bölgeye Kahramanmaraş ve Osmaniye’den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Mahsur kalan Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 5 saat sonra kurtarıldı. Hazır bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.