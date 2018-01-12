Balık ölümleri HES’e ceza getirdi

SANTRALİN İHMALİ VAR MI?

PARA CEZASI KESİLDİ

Senim Tanay

üzerinde bulunan Reis Enerji’ye ait’nde suda oksijensiz kaldığı tahmin edilen balıklar öldü. Geçen kasım ayında yaşanan balık ölümleri cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti. Görüntülerde telef olan balıkların kürekle toplanarak çuvala doldurulduğu görülmüştü.Santral barajının kapaklarında bakım ve tamirat yapılması için suyun önüne set çekilmesi ile arada kalan balıkların oksijensiz kalarak telef oldukları iddia edildi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü görüntülerle ilgili inceleme başlattı.İncelemenin ardından hazırlanacak rapor ile santralin olayda ihmali olup olmadığı ortaya çıkacak.Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk de Çayaltı HES’e 24 bin 307 lira para cezası kesildiğini açıkladı.