Balık tutarken suya düşüp boğuldu

Altınordu ilçesinden giden 4 kişilik bir grup Ulubey-Kabadüz sınırından geçen Melet Irmağı'nda balık avlamaya başladı. Bu sırada 38 yaşındaki Celal Bodur balık avlarken ayağı kayarak suya düştü. Arkadaşlarının kurtarma çabası yeterli olmayınca Celal Bodur boğularak hayatını kaybetti. Bodur’un cesedi AFAD dalgıç ekibi tarafından ırmaktan çıkarıldı.

3 çocuk babası Celal Bodur’un Kabadüz-Özlükent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirdi.