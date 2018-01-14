Balıkçıların inci kefali sevinci

'BALIKLAR BURAYA UYUM SAĞLADI'

BURADAKİLER DAHA İRİ

İNCİ KEFALİ NEDİR, NEREDE YAŞAR?

Mehmet Nuri Turan

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca (Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı) 1985 yılında başlatılan proje kapsamında Van Gölü'nden alınan yaklaşık bir ton erkek ve dişi inci kefali, kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta ve hiçbir balık türünün yaşamadığı Erçek Gölü'ne bırakıldı. Bu balıklar aradan geçen zamanda göle uyum sağlayarak popülasyonlarını 33 yılda artırdı.İpekyolu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ercan Çıplak, yaptığı açıklamada, Erçek Gölü'nün Türkiye'nin 13'üncü büyük gölü olduğunu söyledi.Gölde Bakanlığın 33 yıl önce başlattığı projenin başarıya ulaştığını anlatan Çıplak, "Van Gölü'nde endemik bir tür olan balığın neslinin korunmasını sağlamak ve onlara ikinci bir alternatif alan oluşturulması amacıyla başlatılan proje başarılı oldu. Daha önce gölde doğal olarak yaşayan bir balık türü yoktu. Şimdi inci kefali için ikinci bir yaşam ve üreme alanı oluşturuldu." dedi.Van Gölü ile Erçek Gölü'nün benzer özellikler taşıdığını vurgulayan Çıplak, "Balıklar buraya kısa sürede uyum sağladı. Bölge, balıkların üreme ve gelişimini tamamladıktan sonra avcılığa açılan bir göl haline geldi. Şu anda burada ciddi bir inci kefali popülasyonu mevcut. Ayrıca bu göldeki balıklar bol besin bulma imkanı olduğu için Van Gölü'ndeki balıklara göre daha iri ve gelişmiş özellikler taşıyor." diye konuştu.Çıplak, Erçek Gölü'nde 10 milyona yakın inci kefali bulunduğunu öngördüklerini söyledi.Uçan Balık İnci Kefali, Van Denizi’nin tuzlu-sodalı sularında yaşayabilen tek canlı türüdür. Adında kefal bulunmasına rağmen, sazangillerin bir üyesidir. Dünyada sadece bu kapalı havzada bulunmaktadır. 20 cm boya ve 80-90 gram ağırlığa sahiptir. Torpil görünümünde vücudu parlak gümüş renkli pullarla kaplıdır. Kış aylarında gölün 75 m derinliklerine kadar inebilirken, yaz aylarında 10-15 m derinliklerde beslenmeyi tercih eder. Eşsiz Bir Yaşam Döngüsü Uçan Balık İnci Kefali, her yıl büyük sürüler halinde göç eder.AA