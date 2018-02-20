Balıkesir'de iki tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kızları ile evlenmesini uygun bulmayan ailenin evinde tüfekle ateş açan Ali S. ismindeki kişi, kızın annesi ile iki kardeşini öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Balıkesir'de iki tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı
İlçe merkezine 26 kilometre uzaklığındaki Hüseyinbeşeler Mahallesi’nde Ali S. (26), Gülşen Çetinkaya’yı (27) ile evlenmelerini uygun bulmadıkları için aralarında yaklaşık iki yıldır husumet bulunan ailenin evine gitti.

Elindeki iki tüfekle binanın önünde rastgele ateş eden Ali S, daha sonra içeri girerek Çetinkaya ailesine ve evde bulunanlara ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kızın annesi Melike (38) ile kardeşleri Ebru (16) ve Tuncay Çetinkaya (17) olay yerinde yaşamını yitirdi. Gülşen Çetinkaya ile Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren ise yaralandı.


SALGIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S’yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.


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