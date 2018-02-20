Balıkesir'de katliam yapan cani tutuklandı

Ali Saral, Balıkesir'in Havran ilçesinde dün gece 3 kişiyi öldürdü ve sosyal medyadan yayın yaptı. 4 kişiyi de yaralayan zanlı yakalandı. 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26) Emniyet’teki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Saral, avcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi

20 Şubat 2018, Salı 19:38
Balıkesir'de katliam yapan cani tutuklandı
Havran'da dün gece meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralayan katil zanlısı Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde Havran'ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra geceyi bir dağ evinde geçirdiği iddia edildi.

Zanlı, cinayetin ardından sosyal medyadan canlı yayın yapmıştı


 

NELER OLMUŞTU?


Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti.

İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü.

Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.



CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI


Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook’tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü’ndeyim son hali" dedi. Saral ,son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral’ın yakalanması için çalışma başlattı.​


SALGIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S’yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.
 

TUTUKLANDI


Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya’nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26) Emniyet’teki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Saral, avcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.


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