Balıkesir'de katliam yapan caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı



"ADIMI HERKES DUYACAK"



KIZIN ANNESİNİ VE KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ



SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADI



AKARYAKIT İSTASYONUNA UĞRAMIŞ

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:

Balıkesir'de katliam yapan cani tutuklandı

Balıkesir'de tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

Gizem Yetil

Balıkesir'de, ailesi ile kız istemeye giden Ali Saral, kızlarını vermek istemeyen ailenin evini bastı. Av tüfeği ile 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan cani ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.Katil zanlısı Ali Saral'ın, olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya'nın (20) evine gitmeden 3 saat önce, benzin aldığı bir akaryakıt istasyonunda çalışanlara, 'Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacak' dediği ortaya çıktı.Havran İlçesine bağlı Eseler Köyü'nde yaşayan, Hüseyinbeşeler Köyü'nden Gülşen Çetinkaya'yı ailesinden istedi. Hasan ve Melike Çetinkaya, kızı Gülşen Çetinkaya'yı Ali Saral'a vermedi. Bunun üzerine 3 gün önce Çetinkaya ailesinin evini iki tüfekle basan Ali Saral, kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya'yı (17) öldürdü.Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.Cenazeler ise Hüseyinbeşeler köyünde dün akşam toprağa verildi. Kan donduran olayın ardından her geçen dakika yeni yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral'ın katliamı yapmadan 3 saat önce'ne 10 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonundan motosiklet ile 30 TL'lik benzin aldığı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.Ali Saral'ın akaryakıt istasyonundaki çalışanlara, "Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak" dediği ortaya çıktı.