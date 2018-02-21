Balıkesir'de katliam yapan caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı

26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evde çıkan tartışmanın ardından av tüfeği ile 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Katliam sonrası olay yerinden ayrılmadan önce sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Saral, olay sonrası tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi

Balıkesir'de katliam yapan caninin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir'de, ailesi ile kız istemeye giden Ali Saral, kızlarını vermek istemeyen ailenin evini bastı. Av tüfeği ile 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan cani ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.


"ADIMI HERKES DUYACAK"


Katil zanlısı Ali Saral'ın, olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya'nın (20) evine gitmeden 3 saat önce, benzin aldığı bir akaryakıt istasyonunda çalışanlara, 'Bugüne kadar horlandım, bundan sonra adımı herkes duyacak' dediği ortaya çıktı.


KIZIN ANNESİNİ VE KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ


Havran İlçesine bağlı Eseler Köyü'nde yaşayan Ali Saral, Hüseyinbeşeler Köyü'nden Gülşen Çetinkaya'yı ailesinden istedi. Hasan ve Melike Çetinkaya, kızı Gülşen Çetinkaya'yı Ali Saral'a vermedi. Bunun üzerine 3 gün önce Çetinkaya ailesinin evini iki tüfekle basan Ali Saral, kızın annesi Melike Çetinkaya (38) ile kardeşleri Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya'yı (17) öldürdü.


SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLADI


Ali Saral, Gülşen Çetinkaya ile diğer kardeşi Yasin Çetinkaya (2) ve silah sesleri üzerine eve koşan ailenin yakınları Bayram Eren ile oğlu Murat Eren'i yaraladı. Katliamı cep telefonuyla sosyal medyadan canlı yayınlayan Saral, yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.


AKARYAKIT İSTASYONUNA UĞRAMIŞ


Cenazeler ise Hüseyinbeşeler köyünde dün akşam toprağa verildi. Kan donduran olayın ardından her geçen dakika yeni yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Ali Saral'ın katliamı yapmadan 3 saat önce Hüseyinbeşeler Köyü'ne 10 kilometre uzaklıkta bir akaryakıt istasyonundan motosiklet ile 30 TL'lik benzin aldığı görüntüleri akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali Saral'ın akaryakıt istasyonundaki çalışanlara, "Bugüne kadar horlandım bundan sonra adımı herkes duyacak" dediği ortaya çıktı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER:



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