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Balıkesir'de müzik öğretmeni 2 kişiyi bıçakladı!

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, iki bıçakla sokağa çıkan müzik öğretmeni iki kişiyi yaraladı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen öğretmen, ana yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu yaralandı.

26 Aralık 2017, Salı 15:40
Balıkesir'de müzik öğretmeni 2 kişiyi bıçakladı!
Olay, sabah namazı sırasında Cennetayağı Mahallesi 770. Sokak’ta meydana geldi. Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde müzik öğretmeni olan Alper U, iddiaya göre, iki bıçakla evden çıktı.

Öğretmen, sokağın başında karşılaştığı S.B’ye bıçakla saldırdı. S.B’yi hafif yaralayan öğretmen, araya giren ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan hafif şekilde yaraladı.
 

KAMYONET ÇARPTI


Öğretmen daha sonra buradan okul istikametine geçti. Ana yoldan geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI


Bu arada hafif yaralanan iki kişinin öğretmenden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Geçen haftalarda da benzer tarzda olay yaşadığı ileri sürülen öğretmen, kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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