Balıkesir'de müzik öğretmeni 2 kişiyi bıçakladı!

KAMYONET ÇARPTI

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Haber Merkezi

Olay, sabah namazı sırasında Cennetayağı Mahallesi 770. Sokak’ta meydana geldi. Hamiyyet Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde müzik öğretmeni olan Alper U, iddiaya göre, iki bıçakla evden çıktı.Öğretmen, sokağın başında karşılaştığı S.B’ye bıçakla saldırdı. S.B’yi hafif yaralayan öğretmen, araya giren ismi öğrenilemeyen bir kişiyi de kolundan hafif şekilde yaraladı.Öğretmen daha sonra buradan okul istikametine geçti. Ana yoldan geçerken bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.Bu arada hafif yaralanan iki kişinin öğretmenden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Geçen haftalarda da benzer tarzda olay yaşadığı ileri sürülen öğretmen, kaza sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.