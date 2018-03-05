Balıkesir'de oğlunu öldüren cani cenazede taziyeleri böyle kabul etmiş

05 Mart 2018, Pazartesi 14:57 05 Mart 2018, Pazartesi 15:14
Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu Kuzey E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.
14 gün sonra itiraf eden H.E.nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı.
Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi. Katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.