Balıkesir'de oğlunu öldüren cani cenazede taziyeleri böyle kabul etmiş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 Şubat'ta 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi öldürdüğünü iddia eden babanın, cenaze törenine katılarak taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği öğrenildi.

05 Mart 2018, Pazartesi 15:14
Balıkesir'de oğlunu öldüren cani cenazede taziyeleri böyle kabul etmiş
Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu Kuzey E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.

14 gün sonra itiraf eden H.E.nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı.





Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi. Katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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