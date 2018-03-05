Balıkesir'de oğlunu öldüren cani cenazede taziyeleri böyle kabul etmiş

Serap Belovacıklı

Çocuğunun araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu Kuzey E'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.14 gün sonra itiraf eden H.E.nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı.Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi. Katil zanlısı baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.