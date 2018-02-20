Balıkesir'de tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı

26 yaşındaki Ali Saral, ailesiyle birlikte kız istemeye gittikleri evde çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle bastı. Saral’ın silahından çıkan saçmalarla 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Zanlı Saral,olay yerinden ayrılmadan önce gerçekleştirdiği katliamı cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı

20 Şubat 2018, Salı 06:50
Balıkesir'de tüfekle dehşet saçtı: 3 ölü, 4 yaralı
Olay, saat 23.30 sıralarında Hüseyin Beşeler Mahallesinde meydana geldi. Ali Saral, iddiaya göre ailesiyle birlikte Çetinkaya evine kız istemeye gitti.

İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü.

Ancak, damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.




CEP TELEFONU İLE SOSYAL MEDYADA KATİLAMI YAYINLADI

Zanlı Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Dehşet görüntüleri Facebook’tan canlı yayınlayarak anlatan Ali Saral, "Bu saatten sonra Hüseyin Beşeler Köyü’ndeyim son hali" dedi. Saral ,son olarak "Oldu bitti kül oldu" yazılı ifadelerini paylaştı. Güvenlik güçleri firari zanlı Ali Saral’ın yakalanması için çalışma başlattı.​


SALGIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI


Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ile iki çocuğunun cesetleri ise savcının incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, saldırının ardından yaya olarak kaçan Ali S’yi yakalamak için başlattığı operasyon sürüyor.


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