Balıkesir, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Balıkesir’in batı, Edirne’nin güney ve Kırklareli’nin güneybatı ilçelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı belirtildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

AA



