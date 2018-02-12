Balıkesir Edremit'te köpek katliamı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabahın ilk ışıkları ile evlerinden dışarı çıkan hayvanseverler, zehirlenen 12 köpekten 6'sının hayatını kaybettiğini görünce olaya büyük tepki gösterdi.
 

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:29
Balıkesir Edremit'te köpek katliamı
Cennetayağı Mahallesi'nde 12 köpek et ile zehirlendi. Köpeklerden 6 tanesi öldü, 6 tanesi belediye ekiplerince kurtarıldı. Mahalle sakinleri, "Dün gece köpeklerimize zehirli et atmışlar. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Sahipli sahipsiz köpeklerden 12 köpek zehirlendi. 6 tanesi maalesef telef oldu. Belediyeye haber verdik. Gelen ekipler, köpeklerin leşini gömülmek üzere götürdüler. Bu vahşet. Çok üzgünüz. Kimler tarafından neden zehirlendiği mutlaka bulunsun" dediler.

İnceleme başlattıklarını ifade eden belediye yetkilileri ise, "Araştırma başlattık. Ölen köpekleri gömmek üzere aldık. Sorumlular hakkında yasal işlem başlatacağız" diye konuştu. Edremit Belediyesi ekiplerinin, zehirlenen bir köpeği ise yeniden hayata döndürmeye çalışmak için mücadelesi ise takdirle karşılandı.

İHA
 


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