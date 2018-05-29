Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Dün gece yarısından sonra bulantı ve kusma şikayetleri ile fenalaşan Balıkesir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar eski Başkan Uğur'u yoğun bakım servisine aldı. Çeşitli tetkiklerin yapılacağı Ahmet Edip Uğur'un bilincinin açık olduğu öğrenildi.

GÖREVİNDEN AĞLAYARAK İSTİFA ETMİŞTİ

Ahmet Edip Uğur, 30 Ekim 2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Ahmet Edip Uğur, görevinden istifa ettiğini ağlayarak açıklamıştı.