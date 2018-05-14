Balıkesir’de iki arkadaşın kavgası ölümle sonuçlandı

Gece saat 04:00 sıralarında Akçay Mahallesi Çamlıyol Caddesi üzerinde meydana gelen olayda eğlence mekânından çıktıkları ileri sürülen iki arkadaştan 48 yaşındaki Ümit Yoldaş ile 41 yaşındaki F.T, henüz bilinmeyen sebeple kavga etti. Ümit Yoldaş yolda fenalaşarak yere düştü. Başını yere çarptığı ileri sürülen Yoldaş hayatını kaybetti. F.T. gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



