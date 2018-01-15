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Balıkesirspor'da Giray Bulak dönemi

TFF.1.Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok’ta Can Cangök’ten boşalan Teknik Direktörlük görevine Giray Bulak getirildi. 

Balıkesirspor'da Giray Bulak dönemi
Balıkesirspor Teknik Direktörlüğü'ne sezon sonuna kadar Giray Bulak getirildi.

Balıkesirspor tesislerinde yapılan imza töreni ile Giray Bulak ve yardımcıları basın ile de bir araya geldi. Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Remzi Boncuk ve yöneticilerin katıldığı imza töreninde sözleşme öncesi konuşan Başkan Boncuk, “Giray Hocamıza ve ekibine hoş geldiniz diyorum. Balıkesirspor’da başarılar diliyorum. İnşallah başarılı bir ikinci yarı geçirir. Sezon sonunda mutlu bir şekilde sezonu tamamlamış oluruz. Camiamıza ve Balıkesirspor’a hayırlı olsun" dedi. 
 

"DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİM"


Teknik Direktörlüğe getirilen Bulak, “Başkanımızın bana teklifi olduğunda çok memnun oldum. Çünkü bildiğim bir yöre, takım. Süper ligden bildiğimiz ve bu sezon ilk maçımızı yaptığımız ve analizini yaptığım bir takım. Dolayısıyla hem oyuncuları, hem şehri, hem takımı tanıyordum.

"Başkan dan teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü ben insanları ve kulüpleri yoran bir insan değilim. Balıkesirspor kamp süresince iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Kulüplerin sorunlarını bilen biriyim. Antrenörlük yaşım büyük, futbolculuk yaşım küçüktür. Bu bakımdan daha çok sahanın kenarında görev yaptım."

"İnşallah bugünden sonra Balıkesirspor için yaşayacağım ve harcayacağım. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte, başkanımız ve yönetim kurulu, futbolcularımız, taraftarlarımızla süper lig yolunda başarılı olmak için çalışacağız. Süper lig başlangıcını burdan başlayacağız. Hedefimiz 1.lik olur, 2.lik olur, play off olur. "

"Bu günden sonra bütün hedefimiz bunu yakalamak üzerine olacak. Ayrıca Can Cangök hocama da teşekkür ediyorum. Antalya kampına gelerek bizimle birlikte oldu. Basın mensupları ile iletişim halinde olacağız. Her hafta Salı günleri basın toplantısı ile bir araya geleceğiz” şeklinde konuştu.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak’ın yardımcılıklarını Zafer Hızarcı, Hasan Tekin, Mustafa Pir, Cem Sina ve Mesut Dilsöz yapacak.


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