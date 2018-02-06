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Balkanlar’a var Türkiye’ye yok

Türkiye’nin üyelik müzakerelerine başladığı ve reform adımlarının yoğun olduğu dönemde ısrarla gündeme taşıdığı ‘üyelik için takvim’ talebini her defasında geri çeviren Avrupa Birliği, Balkan ülkeleri için spesifik tarih belirledi. AB Komisyonu tarafından hazırlanan Batı Balkan ülkelerine yönelik genişleme stratejisinde, şartları yerine getiren bölge ülkeleri için üyelik tarihi 2025 olarak belirlendi

06 Şubat 2018, Salı 22:13
Balkanlar’a var Türkiye’ye yok
Stratejiyi açıklayan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Balkan ülkelerine tartışmasız ve somut bir perspektif  verdiklerini belirterek, 2025’in bir hedef ya da son tarih değil perspektif olduğunun altını çizdi. Mogherini, “Bunun gerçekleşmesini sağlayalım. Bu yolda birlikteyiz” dedi. AB Komisyonu’nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da tarihi bir fırsatın söz konusu olduğunu belirterek, “Şartları yumuşatmıyoruz. 2025 tarihi pozitif bir baskı oluşturabilir” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TARİH YOK


Brüksel’in yıllardır savunduğu genişleme sürecinin bütünlüğü tezini çökerten bir niteliğe sahip olan AB’nin yeni yaklaşımı, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan’ı kapsıyor. AB’nin bu adımıyla, üyelik müzakerelerine 13 yıl önce başlayan Türkiye, ‘paketin dışına’ itilmiş ve süreci diğerlerininkinden kopartılmış oldu.

Brüksel’in uzun yıllardır düşük düzeyde ilgilendiği Batı Balkanlar’ın AB açısından tekrar kıymete binmesinde iki faktör önemli rol oynadı. Bunlardan ilki, 2015’te yaşanan mülteci krizi. Bu kriz sırasında bölgenin AB’nin istikrarı açısından önemi fark edildi. İkinci ve daha önemli neden ise Brüksel’in bu bölgede, Rusya, Çin ve Türkiye’nin etkisinin yükselmesini görmesi ve bundan rahatsızlık duyması.


KARARLILIKLA HAREKET EDİLMELİ VURGUSU


AB’ye katılımın teknik bir sürecin çok ötesinde olduğunun vurgulandığı belgede, tarih verilse de açık çek verilmiyor. Batı Balkan ülkeleri, hukukun üstünlüğünün yerleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, organize suçlarla savaş ve ikili sorunların halledilmesi alanlarında çok ciddi adımlar atmak durumunda. Belgede, “Batı Balkan ülkelerinin önünde, geleceklerini kararlı ve tartışmasız bir biçimde AB’ye bağlamak için tarihi bir fırsat penceresi var. Bu ülkeler kararlılıkla hareket etmeli” denildi.

Hürriyet

 


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