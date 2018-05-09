Balkonda Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: Tutuklandılar

Manisa’da bir apartman dairesinin balkonundaki saksılarda bin 920 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Ü.Y. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 12:58
Balkonda Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: Tutuklandılar
Manisa polisi, Ü.Y.’nin evinin balkonunda Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Pazartesi günü düzenlenen operasyonda, evin balkonunda saksılar içerisinde boyları 10 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen bin 920 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi Ü.Y. ve olayla ilgisi tespit edilen M.E. gözaltına alındı.


'BENDEN HABERSİZ YETİŞTİRİYOR'


Ev sahibi Ü.Y.’nin ifadede Hint kenevirlerinin kendisine ait olmadığını, arkadaşı M.E.’nin kendisinden habersiz yetiştirdiğini iddia etti.

Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.Y. ve M.E., mahkemece tutuklandı.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)


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