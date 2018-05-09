Balkonda Hint keneviri yetiştirenlere operasyon: Tutuklandılar



'BENDEN HABERSİZ YETİŞTİRİYOR'

Senim Tanay

Manisa polisi, Ü.Y.’nin evinin balkonunda Hint keneviri bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Pazartesi günü düzenlenen operasyonda, evin balkonunda saksılar içerisinde boyları 10 santimetre ile 30 santimetre arasında değişen bin 920 kök Hint keneviri ele geçirdi. Ev sahibi Ü.Y. ve olayla ilgisi tespit edilen M.E. gözaltına alındı.Ev sahibi Ü.Y.’nin ifadede Hint kenevirlerinin kendisine ait olmadığını, arkadaşı M.E.’nin kendisinden habersiz yetiştirdiğini iddia etti.Emniyetteki sorguları tamamlanan Ü.Y. ve M.E., mahkemece tutuklandı.