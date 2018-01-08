Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı!

BALKONDA ŞİDDETLİ CİNSEL İLİŞKİ

Erdinç Şahin

Tatilini Tayland'da geçiren, seks işçisi olarak çalışan'un ölümüne sebep oldı. Geceyi birlikte geçiren çiftin kaçamağı ölümle sonuçlandı.Birlikte eğlendikten sonrakentinde bir otele gidenalkollüydü.Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı.İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda 'ilginç ve şiddetli' bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor. Polis genç kadın ve adamın kaldığı odada bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.