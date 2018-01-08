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Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı!

İngiliz turist Reece Vella, Tayland ziyaretinde seks işçisi Wannipa Janhuathon ile buluştu. Balkonda ilişkiye giren ikilinin bu macerası ölümle sonuçlandı

08 Ocak 2018, Pazartesi 14:39
Balkonda ilişkiye girdikten sonra zemine çakıldı!
Tatilini Tayland'da geçiren İngiliz turist Reece Vella, seks işçisi olarak çalışan Wannipa Janhuathon'un ölümüne sebep oldı. Geceyi birlikte geçiren çiftin kaçamağı ölümle sonuçlandı.

Birlikte eğlendikten sonra Pattaya kentinde bir otele giden Vella ve Janhuathon alkollüydü. 

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise herkesi şoke eden bir olay yaşandı.

BALKONDA ŞİDDETLİ CİNSEL İLİŞKİ


İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Tayland polisi görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak çiftin balkonda 'ilginç ve şiddetli' bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. 



Ancak genç kadının neden yere çakıldığı henüz bilinmiyor. Polis genç kadın ve adamın kaldığı odada bir miktar uyuşturucu da ele geçirdi.






 


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