Balkondan düşen çocuğun koluna demir saplandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alp Yılmaz'ın koluna sabitlenen korkuluk demiri, itfaiye ekipleri tarafından titiz bir çalışmayla kesildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Koluna saplanan demirin acı vermemesi için büyük bir dikkatle taşınan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başarılı bir operasyonla koluna saplanan demir çubuğun çıkarıldığı çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Kazım Yörükçe / Yeni Asır)