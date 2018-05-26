Balkondan düşen çocuğun koluna demir saplandı
Aydın Efeler'de balkondan inmeye çalışan 10 yaşındaki Alp Yılmaz'ın aşağıya düşmesi sonucu koluna 30 santimetrelik demir saplandı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alp Yılmaz'ın koluna sabitlenen korkuluk demiri, itfaiye ekipleri tarafından titiz bir çalışmayla kesildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Koluna saplanan demirin acı vermemesi için büyük bir dikkatle taşınan Yılmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Başarılı bir operasyonla koluna saplanan demir çubuğun çıkarıldığı çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(Kazım Yörükçe / Yeni Asır)