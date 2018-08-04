Balkondan düşen minik Aydın hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan düşen 3 yaşındaki Aydın Türkmen, yaşamını yitirdi
Antalya Alanya'da 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Tirize-Mustafa Türkmen çiftinin oğlu Aydın Türkmen (3), açık kapıdan balkona çıktı. Balkon demirine tırmanan küçük çocuk, dengesini kaybederek bahçeye düştü.
Çocuklarının düştüğünü gören çift, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla hastaneye götürülen Aydın Türkmen, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)