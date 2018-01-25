Balkondan düşüp, demir korkuluklara saplandı

Ümraniye'de akşam saatlerinde bir binanın 4’üncü katının balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Murat Yalçınkaya
, bahçe demirlerinin bulunduğu alana düştü.
BAHÇE EMİRLERİ VÜCUDUNA SAPLANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahçe demirlerinin vücuduna saplandığı Yalçınkaya’yı itfaiye ekipleri demirleri keserek bulunduğu yerden kurtarabildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Gizem Yetil