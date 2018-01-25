Balkondan düşüp, demir korkuluklara saplandı

İstanbul Ümraniye’de 4 katlı binanın balkonundan dengesini kaybederek bahçe demirlerinin üzerine düşen kişi ağır yaralandı

25 Ocak 2018, Perşembe 00:11
Balkondan düşüp, demir korkuluklara saplandı
Ümraniye'de akşam saatlerinde bir binanın 4’üncü katının balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Murat Yalçınkaya, bahçe demirlerinin bulunduğu alana düştü.


BAHÇE EMİRLERİ VÜCUDUNA SAPLANDI


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bahçe demirlerinin vücuduna saplandığı Yalçınkaya’yı itfaiye ekipleri demirleri keserek bulunduğu yerden kurtarabildi.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.






 

 


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