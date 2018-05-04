Balkondan girdiği evde cinayet işleyen zanlı, dağlık alanda yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki eve merdiven dayayarak balkondan giren ve sözde aşık olduğu 55 yaşındaki Vicdan Özetçi'yi yatağında uyurken tüfekle vurarak öldüren, kızı 37 yaşındaki Hülya Özetçi'yi de ağır yaralayan Mustafa K., saklandığı dağlık alanda yakalandı
 

Balkondan girdiği evde cinayet işleyen zanlı, dağlık alanda yakalandı
29 Nisan'da saat 03.00 sıralarında dört katlı binada meydana gelen olayda Mustafa K., yanında getirdiği merdivenle, Vicdan Özetçi ile daha önce eşinden boşanan kızı Hülya'nın yaşadığı ikinci kattaki evin balkonuna çıktı. Balkon kapısını zorlayarak içeri giren Mustafa K. av tüfeğiyle aynı odada uyuyan Vicdan Özetçi ve kızı Hülya Özetçi'ye birer el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Göğüslerinin sağ kısmından vuruldukları belirlenen anne- kız, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 2 çocuk annesi Vicdan Özetçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Hülya Özetçi ise yapılan müdahalenin ardından Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayındır'ın kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan Vicdan Özetçi'nin, 2 ay önce ayrılıp Ödemiş ilçesinde yaşayan bir çocuk annesi kızı Hülya Özetçi'nin yanına yerleştiği belirtildi.

Vicdan Özetçi'nin teklifine karşılık vermediği için daha önce birçok kez tartıştıkları ve kendisini ölümle tehdit ettiği ileri sürülen Mustafa K. hakkında Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı'na bir süre önce şikâyette bulunduğu ifade edildi.

OTOMOBİL BULUNUNCA ZANLI YAKALANDI


Olaydan sonra çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, Ödemiş, Kiraz ve Bayındır ilçelerinde cinayet zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Yolüstü Mahallesi'nde cinayette kullanılan otomobili tespit eden ekipler, sürücü H.D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen otomobilin sürücüsü H.D., ifadesinde Mustafa K.'nin erik toplamak için kendisinden merdiveni taşımasını için yardım istediğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.

H.D.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kiraz'ın Kaleköy Mahallesi yakınlarındaki dağlık alana düzenledikleri operasyonda cinayet zanlısı Mustafa K.'yi yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan olayda yaralanan Hülya Özetçi'nin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı

12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı
Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Herkes cesedin şokunu yaşadı, o çayını içti!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
43 kişi ölümden döndü

43 kişi ölümden döndü

3 katlı ahşap bina alev alev yandı

3 katlı ahşap bina alev alev yandı
Film gibi olay! Kadın kıyafeti giyip cinayet işledi

Film gibi olay! Kadın kıyafeti giyip cinayet işledi
Eski İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Şen otelde ölü bulundu

Eski İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Şen otelde ölü bulundu
Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı

Önce annesini bıçakladı sonra 6 aylık bebeğini balkondan attı
Pitbull’la korkutarak fuhuş yaptırmışlar!

Pitbull’la korkutarak fuhuş yaptırmışlar!
1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü

1 buçuk yaşındaki bebek balkondan düşerek öldü
Karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü

Karşıya geçmek isteyen yayaya kamyon çarptı: 1 ölü