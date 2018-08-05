Balon balığı, tenekeyi parçalarken görüntülendi

Antalya açıklarında denize açılan amatör balıkçılar, oltayla yaklaşık 2 kilogramlık balon balığı yakaladı. Balığı tekneye çeken amatör balıkçılar, tekne sahibi Aziz Kurtoğlu’nun uyarısıyla hayvana dokunmadı. Aziz Kurtoğlu, teknedeki masaya yerleştirdiği balon balığının ne kadar tehlikeli olabileceğini balığın ağzına verdiği teneke kutuyla gösterdi. 60 santimetre uzunluğundaki balık, teneke kutuyu kısa sürede parçaladı. Balon balığı, kerpetene benzer diş yapısıyla ağzına her verilişinde tenekeyi tek hamlede parçalayıp yuttu.

ÇOK SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Aziz Kurtoğlu, son zamanlarda sıkça balon balığı yakaladıklarını söyledi. Kurtoğlu, "Bu balık bir kişinin parmaklarını bile rahatlıkla koparabilecek güçte. Daha büyüklerini bile gördük. Kendi türü de dahil bütün balıkları yiyor. Tekneye çektiğimiz balon balıklarını canlı bırakmıyoruz. Amacımız mümkün olduğu kadar denizi bu balıklardan temizlemek. Eskiden akya ve kuzu balıkları balon balıklarını yiyordu ama bunları yiyen büyük balık türleri azalınca balon balıklarının popülasyonu arttı. Bunlar her yeri istila etti. Bu balıklar yüzeyde değil, derinlerde yaşıyor" dedi.

ZEHİRLİ BİR BALIK

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Kızıldeniz’den gelen balon balıklarının aşırı çoğaldığını aktardı. Balıkçı av araçlarına zarar veren bu türün tüketiminin yasak olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, "Bilinmeden yendiği zaman insanlar için riskli oluyor. Balon balıklarının çoğalması, diğer türleri risk altında bulunduruyor. Akdeniz ve kısmen Ege’de yayılıyor. Özellikle üreme döneminde vücudunda artan toksin maddeler nedeniyle zehirli bir balık" diye konuştu.

DHA



