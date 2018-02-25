Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Balona röveşata atan adam Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı

Balona rövaşata atan adam Gülbey Türkücü, Amatör lig takımlarından Elbistan Belediyespor'un Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyerek 2 gol attı.

Balona röveşata atan adam Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı
‘Röveşata adam’ olarak anılan Gülbey Türkücü, Elbistan Belediyespor forması ile çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.

Balona rövaşata atma görüntüleriyle tanınan Gülbey Türkücü, Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespor formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol attı.

Balona attığı röveşata ile böyle meşhur olmuştu:


 

ANNESİNE SARILARAK KUTLAMA


Yeni sözleşme imzaladığı Elbistan Belediyespor’un Elbistan Cezaevispor ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyen Gülbey, 5-3 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.



Gülbey Türkücü attığı ilk golü tribünde kendisini izleyen annesine sarılarak kutladı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Soraja Vucelic'in yeni milyonluk otomobili...

Soraja Vucelic'in yeni milyonluk otomobili...
Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması

Aziz Yıldırım'dan Sadettin Saran açıklaması
Down Sendrom Futsal Mİlli Takımı seçmeleri Alanya’da başladı

Down Sendrom Futsal Mİlli Takımı seçmeleri Alanya’da başladı
Samir Nasri futboldan 1 yıl men edildi

Samir Nasri futboldan 1 yıl men edildi
Trabzonspor - Alanyaspor (Maç özeti)

Trabzonspor - Alanyaspor (Maç özeti)
Burak Yılmaz Beşiktaş maçında yok

Burak Yılmaz Beşiktaş maçında yok
Bayern Münih'ten sürpriz puan kaybı

Bayern Münih'ten sürpriz puan kaybı
Fenerbahçe derbiye hazır

Fenerbahçe derbiye hazır
Galatasaray'da Garry Rodrigues'in performansı dikkat çekiyor

Galatasaray'da Garry Rodrigues'in performansı dikkat çekiyor
Galatasaray'da Eren Derdiyok 5 hafta yok!

Galatasaray'da Eren Derdiyok 5 hafta yok!
Kayserispor - Kasımpaşa (Maç özeti)

Kayserispor - Kasımpaşa (Maç özeti)