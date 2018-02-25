Balona röveşata atan adam Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı

‘Röveşata adam’ olarak anılan Gülbey Türkücü, Elbistan Belediyespor
forması ile çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.
Balona rövaşata atma görüntüleriyle tanınan Gülbey Türkücü
, Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu takımlarından Elbistan Belediyespo
r formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol attı.
Balona attığı röveşata ile böyle meşhur olmuştu:
ANNESİNE SARILARAK KUTLAMA
Yeni sözleşme imzaladığı Elbistan Belediyespor’un Elbistan Cezaevispor
ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyen Gülbey
, 5-3 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.
Gülbey Türkücü
attığı ilk golü tribünde kendisini izleyen annesine sarılarak kutladı.
Erdinç Şahin