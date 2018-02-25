Balona röveşata atan adam Gülbey Türkücü ilk maçında şov yaptı

ANNESİNE SARILARAK KUTLAMA

Erdinç Şahin

‘Röveşata adam’ olarak anılanforması ile çıktığı ilk maçta 2 gol atmayı başardı.Balona rövaşata atma görüntüleriyle tanınan, Kahramanmaraş 1. Amatör Küme B Grubu takımlarındanr formasıyla çıktığı ilk maçta 2 gol attı.Yeni sözleşme imzaladığıile oynadığı hazırlık maçında ilk kez forma giyen, 5-3 kazandıkları maçta 2 gol birden atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.attığı ilk golü tribünde kendisini izleyen annesine sarılarak kutladı.