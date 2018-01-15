Balona röveşatadan sonra 'Judocu Dayı'

Balona röveşata deneyen adam...

Erdinç Şahin

sonra sokakta uzak doğu sporlarıtekmesi atan bir adamın videosu bugün sosyal medyaya düştü.Kaldırımda eşi olduğu söylenen bir kadınla birlikte ilerlerken bir anda havaya doğru tekme hareketi yapan adamın güvenlik kamerasına takılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntüde adamın bir anda durduk yere boşluğa tekme sallaması, kendisinin sosyal medyadaolarak tanımlanmasına neden oldu.