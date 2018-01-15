Balona röveşatadan sonra 'Judocu Dayı'

Balona röveşata atan gençten
sonra sokakta uzak doğu sporları
tekmesi atan bir adamın videosu bugün sosyal medyaya düştü.
Kaldırımda eşi olduğu söylenen bir kadınla birlikte ilerlerken bir anda havaya doğru tekme hareketi yapan adamın güvenlik kamerasına takılan görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
İşte o görüntüler:
Nerede çekildiği henüz bilinmeyen görüntüde adamın bir anda durduk yere boşluğa tekme sallaması, kendisinin sosyal medyada “Judocu Dayı”
olarak tanımlanmasına neden oldu.
Balona röveşata deneyen adam...
Erdinç Şahin