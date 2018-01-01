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Balonlar Kapadokya'da 5 gündür havalanamıyor

Kapadokya’da 5 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları, hava muhalefeti nedeniyle yılın ilk günü de iptal edildi

01 Ocak 2018, Pazartesi 10:52
Balonlar Kapadokya'da 5 gündür havalanamıyor
Peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadilerin kuşbakışı izlenmesine imkan sağlayan balon turları, 28 Aralık’tan beri etkili olan rüzgar, yağış ve zaman zaman yoğun sis nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLAYABİLİR

Yeni yılı Kapadokya’da karşılamak için bölgeye gelen ve tesislerde yoğunluk oluşturan turistlerin, sıcak hava balon turuna katılmak amacıyla heyecanlı beklentilerine olumsuz hava koşulları bugün de engel oldu.

Yetkililer, hava tahmin verilerinde değişiklik olmaması halinde uçuşların yarından itibaren başlayabileceğini söyledi.

YILDA 300 GÜN UÇUŞ YAPILIYOR

Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, kış şartlarının kendini göstermesiyle ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğü'nün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle yapılabiliyor.

 
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