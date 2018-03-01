Baltalı cinayetin zanlısı yakalandı

Büşra Kamış

Olay, geçen salı günü Nilüfer’e bağlı Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mesai arkadaşları, 51 yaşındaki 1 çocuk babası Süleyman Kıran’ın işe gelmemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine Kıran’ın evini kontrol eden arkadaşları, şahsın kapının önünde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde, Süleyman Kıran’ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, baltayla kafasına vurularak öldürülen Kıran’ın katil zanlısı C.U.’yu (50) gözaltına aldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden C.U., Kıran’ı uzun zamandır tanıdığını söyledi.Cinayeti işlediği evin yakınında oturduğunu ifade eden C.U'nun, “Süleyman Kıran’ın evinin tadilatını yapıyordum. Yakında emekli olmuştu. Benim de borçlarım vardı. 26 Şubat Pazartesi günü 19.30 sıralarında Kıran’ı evinin civarında bekledim. Gelince kendisinden para istedim. Parayı vermeyince baltayla vurdum. Öldürdükten sonra cebindeki 750 lirayı alıp kaçtım” dediği öğrenildi.Öte yandan C.U.’nun cinayette kullandığı eldiven ve maktulün evinin anahtarı zanlının ikametinin yanında bulundu. Katil zanlısı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.