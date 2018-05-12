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'Bana tecavüz ediyorlar' deyip balkondan yardım istedi

Adana’da bir evin balkonuna çıkıp tecavüze uğradığını ve alıkonulduğunu iddia eden İlkay Zahide Çakır, itfaiye ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı

12 Mayıs 2018, Cumartesi 12:18
'Bana tecavüz ediyorlar' deyip balkondan yardım istedi
Adana'da bir apartmanın 2. katındaki dairenin balkonuna çıkıp kendisini kilitleyen İlkay Zahide Çakır (33), bir taksici tarafından dairede alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia ederek çevre halkından yardım istedi.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını kurtarmak için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını daireden kurtardı.



İsmi öğrenilemeyen zanlı gözaltına alınırken iddiaların gerçek olup olmadığının anlaşılması için İlkay Zahide Çakır da polis merkezine götürüldü.



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