Bandırma’da yağışlar can aldı

Bandırma’nın Edincik Mahallesi’nde oturan ve geçimini zeytincilikle kazanan İsmail Çelik bugün saat 11.000 sıralarında, zeytin ağaçlarını sulamak için evine 5 kilometre uzaklıktaki bahçeye gitti

BOĞULARAK CAN VERDİ

Bir anda bastıran sağanak yağmur nedeniyle suları yükselen Sofu Deresi’ne düşen Çelik, boğularak can verdi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNDU

Evli ve 3 çocuk babası İsmail Çelik’in cesedi evinin 800 metre uzağındaki sahil kenarında vatandaşlar tarafından bulundu.

Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından İsmail Çelik’in cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldı



