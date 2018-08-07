Bandırmaspor Basın Sözcüsü Kayhan İpek, Kızılcahamam’da bulunan takım hakkında bilgi vererek hazırlık maçlarını değerlendirdi. İpek, Büyükşehir BALTOK ile imzalanan anlaşmada ücretin yükselmesini sağlayan gazetecilere de teşekkür etti. İpek, “Takımımız 1'inci etap kamp döneminin tamamlayarak yarın sabah Kızılcahamam’da ilk kampını yapacak. 10 Ağustos'ta Adıyamanspor, 12 Ağustos'ta Hacettepespor ve 15 Ağustos'ta Sakaryaspor ile hazırlık maçı yapacağız" dedi.

Reklam tabelası konusunda yapılan çalışmalara desteğin yetersiz olduğunu belirten İpek, "Esnafımızdan destek bekliyoruz. Stat içindeki döner tabela fiyatı 5 bin lira. 20 liradan etiket çıkardık, bu bir sahiplenmedir. Bunun yanında kombine kartlarımız var. Bu bir vefa yılı, biz her şeyi baştan yaratmak istiyoruz. Sezon açılışını 25 Ağustos’ta yapmayı düşünüyoruz. Manisaspor ile özel maç yapacağız. Ardından Çanakkale Dardanelspor ile özel bir maçımız var. Biz bu ateşten gömleği giyerken nelerle karşılaşacağımızı biliyorduk. Bir internet sitesinde çıkan ‘Bandırmaspor’u kiraladılar’ tarzında haberler bizleri üzdü. Böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Etiket de satış hedefimiz 5 bin, ancak şuana kadar yalnızca 50 tane satabildik" ifadelerini kullandı.