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Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon: Zekeriya Mete de gözaltında

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı sonrası Bank Asya'ya para yatıran 'İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği' ve birliğin alt birimi 'Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu' yöneticisi 7 kişi gözaltına aldı. Bu isimler arasında tanınmış işadamı Zekeriya Mete de bulunuyor

14 Şubat 2018, Çarşamba 13:44
Bank Asya'ya para yatıran birlik yöneticilerine operasyon: Zekeriya Mete de gözaltında
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya, 27 Ocak 2014'te İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014'te ise birliğin alt birimi olan Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu'nun 3 milyon 800 bin lira yatırdığını belirledi.


8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON


Aralarında birliğin yöneticileri ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişinin gözaltına alınması için bu saban operasyon yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 1 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Hürriyet'in edindiği bilgilere göre gözaltına isimler arasında Zekeriya Mete'nin olduğu öğrenildi. Mete'nin yanı sıra Birlik Genel Sekreteri Selçuk Şağban'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Çağatay KENARLI - DHA /  Dinçer GÖKÇE - HÜRRİYET 
 


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