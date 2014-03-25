Bank Asya’ya Körfez’den dev ortak geliyor Bank Asya’nın orta ve uzun vadeli büyüme hedeflerini gerçekleştirmek, reel sektöre, ülke ve bölge ekonomisine verdiği finansman desteğini artırmak amacıyla, Katar’ın en büyük İslami bankası olan Qatar Islamic Bank (QIB) ile stratejik ortaklık amacıyla görüşmelere başlanmıştır. Bu görüşmeler, QIB’nin Bank Asya’da stratejik ortak olması amacıyla yapılmaktadır. Ortaklık tesis sürecinin yasal izinlerin alınması ile birlikte kısa süre içerisinde neticelendirilmesi planlanmaktadır.

1996 yılında kurulan, 2006 yılında hisseleri halka arz edilen Bank Asya, 2013 yıl sonu itibariyle 900 milyon TL ödenmiş sermaye, 2,5 milyar TL özkaynak, 29 milyar TL aktif toplamı, 21 milyar TL nakdi kredi, 19 milyar TL toplanan fonları, 181 milyon TL net karı ile aktif büyüklüğü sıralamasında Türkiye’nin 13. büyük bankasıdır.

Banka; Işık Sigorta, Tuna GYO, Asya Yatırım, Asya Girişim gibi finansal iştirakleri ile müşterilerine geniş yelpazede yenilikçi ürünler sunan 281 şubesi, yaklaşık 1000 ATM, 1000 yurtdışı muhabir banka ve 4,2 milyon müşterisi ile katılım bankacılığının en önemli oyuncularından olup, 17 yıllık geçmişinde birçok başarıya imza atmıştır. Özellikle bireysel bankacılık alanındaki yenilikçi ürünleri ile sektöre farklı bakış açıları ve dinamizm kazandırmıştır.

2012 yılında Banka tarafından Türkiye’nin ilk faizsiz emeklilik şirketi olan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Faaliyete başlamasının üzerinden henüz iki yıl geçmesine rağmen 2013 yıl sonunda Asya Emeklilik 200.000 katılımcı sayısına ulaşmak suretiyle benzeri olmayan çok önemli bir başarıya imza atmıştır.

QIB, 1982 yılında Katar’ın ilk İslami finans kurumu olarak faaliyetine başlamış olup ülkesinin İslami bankacılık sektöründe %35, toplam bankacılık sektöründe ise %9’luk paya sahiptir. Katar’ın yanısıra Lübnan, İngiltere, Sudan ve Malezya’da da bankacılık faaliyeti gösteren QIB’nin 2013 yıl sonu itibariyle QAR 13,7 Milyar özkaynağı, QAR 77,3 Milyar aktif büyüklüğü bulunmaktadır. QIB, Fitch ve Standards & Poor’s tarafından A / A- derecelendirme notlarına sahiptir.

MENA bölgesinin en hızlı büyüyen ülkelerinden Katar’ın en önemli İslami bankacılık oyuncularından biri olan QIB’nin uluslararası yatırım ve bölgesel büyüme stratejisi çerçevesinde Türkiye’de Bank Asya’ya stratejik ortak olarak yatırım yapmak istemesi uluslararası arenada Bankamıza olan güveni teyit etmektedir.