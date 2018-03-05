Bank Frick, depolama hizmeti ve kripto para yatırımı başlatıyor

YATIRIMCILAR ÖNEMLİ HİZMETLERDEN YARARLANACAK



Adem Özdoğan

Son zamanlardaolan ilgi artmaya devam ediyor. Bu durumda kripto para yatırımı ve güvenliği ile ilgili konuların önem kazanmasına olanak sağlıyor.en önemli bankalarından biri olanyatırımcıları için kripto para yatırım ve depolama hizmeti başlatacağını açıkladı.Kripto para dünyasında en önemli durum olarak bu yatırımların güvenli kalması ön plana çıkıyor. Yakın zamanda ortaya çıkanörneğinde gördüğümüz gibi yatırımların tehlikeye uğraması halinde borsalar sorumluluk almak istemiyor. Bu durumda yatırımcılar için birçok sorunu beraberinde getiriyor.ise bu durumu ortadan kaldırmak için bir plan ortaya koymak istiyor.Bank Frick hazırladığı bu hizmet dahilinde yatırım yapmak isteyen kullanıcılarınsatın almasını ve bu kripto paraların güven altında tutulmasını sağlayacak. Atılan bu adım ile güven sorunu da ortadan kalkmış olacak. Şirket bu hizmeti farklı ülkeler dahilinde de sağlamak istiyor. Bu hamle ile Avrupa içerisinde oldukça önemli bir konuma yükselmiş olmak istiyor.Bankalar ve yatırım firmaları tarafından atılan tüm bu adımlar kripto paraların çok daha güvenilir olduğunu kanıtlamaya yönelik hamleler olarak gösterilebilir.