Banka hatası yüzünden dünyanın en zengin insanı oldu

Belçikalı Luc Mahieux, 2 trilyon euroluk servetiyle dünyanın en zengin insanı ünvanına sahip oldu. Ancak bu zenginlik çok uzun sürmedi

Banka hatası yüzünden dünyanın en zengin insanı oldu
Belçika'nın Ardenler bölgesindeki Dinant kasabasında normal bir hayat süren Mahieux, kredi kartının limitini değiştirmek için, hesabının bulunduğu bankaya başvurdu.

Mahieux, güvenli olmadığını düşündüğü internet üzerindeki bir alış veriş sitesi tarafından kesilen 35 euroluk otomatik ödemenin de durdurulması talimatı verdi.

Banka, otomatik ödemeyi durdurdu. Hesaptan kesilen 35 euroyu da geri çekerek Belçikalı müşterinin hesabına yatırdı.

Ancak banka görevlisinin hatası nedeniyle, Luc Mahieux'un hesabına 35 euro yerine yanlışlıkla 2 trilyon 35 euro yatırıldı.


DÜNYANIN EN ZENGİN KİŞİSİ UNVANI KISA SÜRDÜ


Mahieuux, banka hesabındaki rakamı görünce ilk anda şaşkınlık geçirmiş. Het Nieuwsblad gazetesine göre, o anda ilk düşündüğü şey, "Bir anda tüm sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım" olmuş.

Ancak, bunun bir dolandırıcılık olabileceği şüphesi nedeniyle Luc Mahieux'un "dünyanın en zengin kişisi" ünvanı kısa sürdü.

Mahieux, banka şubesini arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Belçikalıya çok sayıda arkadaşlık isteği gelmiş. Kendisinden maddi yardım isteyenler olmuş.

Artık sokakta birçok kişi tarafından tanındığını belirten Luc Mahieux, insanların kendisinden milyarder diye söz ettiğini söylüyor.

BBC Türkçe


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