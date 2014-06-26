Çiğli’de kışları balık, yazları ise karpuz satan 44 yaşındaki E.D., bir süredir yaşadığı ekonomik sorunlardan kurtulmak için kredi başvurusunda bulunduğu bankadan olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine ilk olarak görevlilere kızan E.D., daha sonra eşinin çantasında bulunan baltayla ekmek bıçağını çıkartıp, banka görevlilerini tehdit etti. İmdat butonuna basan görevlilerin alarmı üzerine polis ekipleri bankaya gitikleri sırada şubenin giriş kapısındaki camları kıran E.D., kimsenin içeri girmesine izin vermedi. İlk giden polis ekibinin uyarılarına rağmen E.D.’nin teslim olmayıp çevresine zarar vermeye devam etmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye kaydırıldı.

startFlvPlayer_PostaV2("divFlvPlayer18849","18849","201406","18849-154516.jpg","1", "0","Banka önünde kredi cinneti!");

ÇAY VERME BAHANESİYLE OĞLU YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürü Cevdet Yumuşak ve Çiğli İlçe Emniyet Müdür Yardımıcısı Hakan Arık’ın, dakikalar süren ikna çabaları sonrasında E.D., ilk olarak birisi müşteri diğeri de banka görevlisi olmak üzere hamile iki kadını serbest bıraktı. Çok korkan ve kendilerini dışarıda bekleyen yakınlarına sarılıp ağlayan hamile kadınların ilk kontrolleri hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Ardından düşük tehlikesi bulunan bu kadınlardan birisi, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

E.D., daha sonra birisi güvenlik görevlisi olmak üzere 10 kişinin de şubeden çıkmalarına izin verdi. İçeridekilerin tamamının çıkmasının ardından E.D., elinde hem döviz hem de Türk paralarından destelerle şubeden dışarıya çıktı. E.D., "İşte sevdiğiniz, taptığınız, taptığınız para" diye bağırıp deste deste paraları çevreye saçtı. İkna çabalarının sürdüğü sırada bir polis memuru, elindeki tepsi içerisinde E.D. ve iki oğluna çay götürdü. Şube girişinde çayları tepsiyle almak için gelen 24 yaşındaki G.D. de bu şekilde yakaladı. Polislere direnmeye çalışan G.D., etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınıp polis aracına konuldu. Bunun sonrasında banka şubesine giren E.D.’nin peşinden içeriye giren polisler, E.D.’nin eşi 43 yaşındaki N.D. ve 4 yaşındaki kızı Y.D.’yi dışarıya çıkardı. Aile üyelerinin yakalandığını gören E.D., Adnan Saygun Lisesi öğrencisi olan 18 yaşındaki M.D. ile birlikte polise teslim oldu.

Gözaltına alınan E.D. ile 2 oğlunun Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldükleri öğrenildi. Anne ve kızı da yine ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

POLİS MÜDÜRÜ YANINDA PARA GETİRMİŞ

E.D.’nin etkisiz hale getirilmesinin ardından ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı. Kendisine kredi vermediği gerekçesiyle banka şubesinin kadın müdürüne kızgın olan ve ona sık sık hakaret eden E.D.’nin, polislere de "İzmir CHP’ye oy veriyor. Tayyip Erdoğan’ın kıymetini bilmiyor. Bundan sonra ona oy verin" dediği öğrenildi. Geceden beri hem alkol aldığını hem de esrar kullandığını da yine polislere aktaran E.D.’nin, kendisine polisin yardım sözü vermesine rağmen ikna olmayıp, balık sattığı aracını polislerin trafikten men ettiğini söyleyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı. E.D.’ye bu sırada Emniyet Müdür Yardımcısı Şerafettin Aslan, olay yerine geldiği sırada bankadan çektiği 3 bin 700 TL vermeyi teklif etti. Ancak ihtiyacının çok olduğunu söyleyen E.D.’nin de bunu kabul etmediği öğrenildi.

YAŞAMLARI KAZAYLA BOZULMUŞ

Küçük dükkanında ve sokak aralarında, yaz aylarında karpuz kışın ise balık satan E.D.’nin, bir süre önce lüks bir araca arkadan çartığı bunun sonrasında da evrakında eksiklik bulunan aracının polisce trafikten men edildiği saptandı. Bunun sonrasında tekrar satış yapmak için aldığı ikinci aracının da aynı gerekçe ile trafikten men edilmesinin ardından ekonomik olarak zor günler yaşayan E.D.’nin, bankadan istediği 20 bin TL kredi ile borçlarının tamanını kapattıktan sonra kendisine de yaptığı için iş için sermaye bırakmayı planladığı belirlendi. Ancak bankaların sistediği krediyi vermemesi üzerine ise cinnet getirip bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Hürriyeti tahdit, tehdit, ızrar gibi suçlardan haklarında işleme yapılacak olan E.D. ile iki oğlu için paraları çevreye saçmalarından dolayı soygun girişiminden işlem yapılıp yapılmayacağının ise savcının talimatına göre belli olacağı açıklandı.

Taylan Yıldırtım/DHA