Bankacı kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Zübeyr Tecelli Akbulut tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianamede, Erhan Timuroğlu'nun “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “6136 Kanun Hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.
Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu tutuklandı
ERHAN TİMUROĞLU 260 GÜN KAÇMIŞTI
İddianame kabul edilirse Erhan Timuroğlu, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Timuroğlu cinayetin ardından 260 gün kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalanmıştı.
DHA
Can Hakman