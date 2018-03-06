Bankacı kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul'da bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan  Erhan Timuroğlu (39) hakkında   “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Bankacı kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen Erhan Timuroğlu'nun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Anadolu Cumhuriyet Savcısı Zübeyr Tecelli Akbulut tarafından hazırlanan 2 sayfalık iddianamede,  Erhan Timuroğlu'nun  “Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve “6136 Kanun Hükümlerine aykırı olarak ateşli silah ve mermi taşıma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi.

Kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu tutuklandıKız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu tutuklandı


ERHAN TİMUROĞLU 260 GÜN KAÇMIŞTI


İddianame kabul edilirse Erhan Timuroğlu, önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Timuroğlu cinayetin ardından 260 gün kaçtıktan sonra saklandığı evde yakalanmıştı. 

DHA


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