Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 3 Ağustos ile biten haftada 15 milyar 21 milyon 855 bin lira arttı. Söz konusu haftada 2 trilyon 22 milyar 640 milyon 663 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 0,75 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,85 azalışla 1 trilyon 16 milyar 635 milyon 286 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,54 artışla 900 milyar 912 milyon 722 bin lira oldu. Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 4 milyar 698 milyon dolar azalarak 191 milyar 849 milyon dolara geriledi. Bunun 178 milyar 348 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 501 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 147 milyar 303 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 4 milyar 97 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 164 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların mevduatı ise 8 milyar 784 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,18 artışla 404 milyar 864 milyon 681 bin liraya, taksitli ticari krediler de yüzde 0,58 artarak 363 milyar 640 milyon 80 bin liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,41 yükselerek 126 milyar 781 milyon 148 bin lira oldu.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 187 milyar 488 milyon 457 bin lirası konut, 5 milyar 958 milyon 521 bin lirası taşıt ve 211 milyar 417 milyon 703 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 3 Ağustos ile biten haftada 25 milyar 164 milyon 920 bin lira artarak 2 trilyon 360 milyar 843 milyon 785 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,71 artış gösterdi.

AA