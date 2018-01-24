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Bankalar emekliye promosyonu arttırıyor

Emeklilerin ek gelir kaynaklarından biri de bankaların ödediği promosyonlar. Maaşa göre tutar artarken bir de otomotik fatura ödeme talimatı verdikleri zaman promosyon tutarı 600 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekliye bankalardan promosyonun detayları haberimizde...

Bankalar emekliye promosyonu arttırıyor
Bankalar yeni yılda emeklilere ne kadar promosyon verecek? Kim ne kadar promosyon alacak? Bankalar emekliye promosyon için yarışa girdi.İşte ayrıntılar...
Bazıları 450 liraya varan taban promosyon tutarını 600 liraya kadar yükseltti. Bazıları da ücretsiz hobi kursu, gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira ödeme, doğalgaz faturasında indirim, özel hizmet gibi imkanları devreye aldı.

MAAŞA GÖRE NE KADAR ARTIYOR?


Tutarı maaşa göre 330, 415, 500 liraya yükselten de, otomatik fatura talimatı verenlere taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme yapan bankalar da var.
 

600 TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR


Bu kampanyalarda, 450 liraya varan promosyona ek olarak, yeni fatura talimatına 50-150 lira nakit promosyon veriliyor. Bu sayede promosyon tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor


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