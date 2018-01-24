Bankalar emekliye promosyonu arttırıyor

MAAŞA GÖRE NE KADAR ARTIYOR?

600 TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Yaşar Can

Bankalar yeni yıldane kadarverecek? Kim ne kadar promosyon alacak? Bankalar emekliye promosyon için yarışa girdi.İşte ayrıntılar...Bazıları 450 liraya varan taban promosyon tutarını 600 liraya kadar yükseltti. Bazıları da ücretsiz hobi kursu, gençlere bankaya kazandırdığı her emekli için 150 lira ödeme, doğalgaz faturasında indirim, özel hizmet gibi imkanları devreye aldı.Tutarı maaşa göre 330, 415, 500 liraya yükselten de, otomatik fatura talimatı verenlere taban promosyon tutarına ilaveten ek ödeme yapan bankalar da var.Bu kampanyalarda, 450 liraya varan promosyona ek olarak, yeni fatura talimatına 50-150 lira nakit promosyon veriliyor. Bu sayede promosyon tutarı 600 liraya kadar çıkabiliyor