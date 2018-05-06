Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı

BANKLARDA 146,7 TON ALTIN VAR

Can Hakman

Küresel ekonomideki çalkantıların devam ettiği yılın ilk çeyreğine,arasındaki ticaret gerilimi,ile tahvil faizlerindeki yükseliş, jeopolitik riskler ve gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarındaki normalleşme adımlarının hızlanması damga vurdu.Tüm bunlar, tarihler boyu cazibesini yitirmeyen altının fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, bu durum ton bazında düşüş kaydedilmesine rağmen bankaların altın hesaplarının tutar bazında rekor seviyeye çıkmasına neden oldu.Yurt içinde altının gram fiyatı yıla başladığı 158,8 lira seviyelerinden yükselişe geçerek ilk çeyreği yüzde 6,1'lik artışla 168,5 liradan tamamladı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 1.303,2 dolardan 1.325,5 dolara çıkarak yüzde 1,7 değer kazandı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalardaki altın hesapları ise ilk çeyrekte 24 milyar 773 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Böylece altın hesapları, rekor seviyeye ulaşılan geçen yıl sonundan daha yüksek bir seviyeye çıktı. Bu rakamın 24 milyar 168 milyon lirası yurt içi, 605 milyon lirası ise yurt dışı yerleşiklerin hesaplarından oluştu.Bankalarda tutulan kıymetli maden depo hesapları tutarı 2017 sonunda 24 milyar 103 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı mart ayının son işlem gününü 168 bin 900 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün ilk çeyrek sonunda 146,7 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son üç ayda 6,9 tonluk azalış gerçekleştiğine işaret etti.