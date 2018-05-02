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Bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi bankamatikte bulduğu bin 440 lirayı sahibine teslim etti.

Bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti
İlçede yaşayan Erkan Ertaş, para çekmek amacıyla bir banka şubesinin önünde bulunan bankamatiğin para çıkış bölümünde bir miktar para gördü.

Para yatırma ekranında bin 440 liranın Murat Özalp adlı kişinin paraya onay vermediği için bankamatiğin parayı iade ettiğini görmesi üzerine Ertaş, aldığı banknotları İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürerek polise teslim etti. 

Ertaş, güvenlik güçlerinin yardımıyla paranın sahibi Murat Özalp'a ulaşarak, parayı İlçe Emniyet Müdürlüğünde teslim etti.

Özalp, para yatırma işlemine onay vermeden bankamatikten ayrıldığını fark ettiğini dile getirerek, kendisine parayı ulaştıran Erkan Ertaş ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

AA


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