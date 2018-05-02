Bankamatikte bulduğu parayı sahibine teslim etti

EMNİYET'E GÖTÜRDÜ

Senim Tanay

Erkan Ertaş, para çekmek amacıyla bir banka şubesinin önünde bulunan bankamatiğin para çıkış bölümünde bir miktar para gördü.Para yatırma ekranında Murat Özalp'ın onay vermediği için bankamatiğin bin 440 lirayı iade ettiğini görmesi üzerine Erkan Ertaş, aldığı banknotları Emniyet'e götürerek polise teslim etti.Murat Özalp, para yatırma işlemine onay vermeden bankamatikten ayrıldığını fark ettiğini dile getirerek kendisine parayı ulaştıran Erkan Ertaş'a teşekkür etti.