Banliyö hattında test treni raylarda

2018 yılı sonunda açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerinde kullanacağı bir hatta daha eklendi. Hattaki yeni istasyon ve eski istasyonların restorasyon çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.













İLK DENEME SEFERİ BAKANLA BİRLİKTE YAPILACAK





Bu arada Halkalı-Kazlıçeşme arasında ilk deneme seferinin önümüzdeki hafta Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan'ında katılımıyla önümüzdeki hafta yapılması planlanıyor. 3 vagondan oluşon test treni de raylara indirildi. Tren Halkalı-Zeytinburnu arasında deneme seferlerine başladı. Halkalı-Zeytinburnu arasındaki tüm raylar serildi. Zeytinburnu-Halkalı arasında ise sadece Kanarya istasyonunun rayları serilme işlemi devam ediyor.