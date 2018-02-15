Banu Alkan evleniyor!

BANU ALKAN KİMDİR?

Banu Alkan hakkında yakalama kararı çıktı

Banu Alkan küfredince, Bülent Ersoy çılgına döndü!

Banu Alkan küfredince, Bülent Ersoy çılgına döndü!

Elif Bayram

İzmir'deki moda evinin açılışına katılan Banu Alkan'ın dikkatini bir gelinlik çekti.Gelinlik hakkında bilgi alan“Gerçekten çok şık, çok beğendim. Ama yine de sevgilime sormak lazım değil mi? O zaman hemen arayalım Los Angeles'taki damadı çok çabuk diyelim" dedi.Los Angeles'ta yaşadığını söylediği sevgilisinin adını açıklamadı.Banu Alkan uzun yıllar eski Türk flimlerinde başrolde yer aldı. Yıllarca sinemaseverlerin karşısında güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Banu Alkant lakabı ile ün yaptı. En son 1988 senesinde Yaşamak adlı filmde rol alan Banu Alkan uzun bir sürenin ardındanadlı şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı.İlk adıolan Banu Alkan 1 Nisan 1958 yılında dünyaya geldi. Kökeni Hırvat olan oyuncu Dubrovnik, Yugoslavya doğumlu.