Banu Alkan evleniyor!

Belma Ateş'in
İzmir'deki moda evinin açılışına katılan Banu Alkan'ın dikkatini bir gelinlik çekti.
Gelinlik hakkında bilgi alan Banu Alkan,
“Gerçekten çok şık, çok beğendim. Ama yine de sevgilime sormak lazım değil mi? O zaman hemen arayalım Los Angeles'taki damadı çok çabuk diyelim" dedi.
Banu Alkan,
Los Angeles'ta yaşadığını söylediği sevgilisinin adını açıklamadı.
BANU ALKAN KİMDİR?
Banu Alkan uzun yıllar eski Türk flimlerinde başrolde yer aldı. Yıllarca sinemaseverlerin karşısında güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Banu Alkan Afrodi
t lakabı ile ün yaptı. En son 1988 senesinde Yaşamak adlı filmde rol alan Banu Alkan uzun bir sürenin ardından Neremi
adlı şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı.
İlk adı Liz Remka Rebronja
olan Banu Alkan 1 Nisan 1958 yılında dünyaya geldi. Kökeni Hırvat olan oyuncu Dubrovnik, Yugoslavya doğumlu.
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